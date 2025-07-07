Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в пятницу обсудил замену действующего посла в США Оксаны Маркаровой, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным собеседника издания, в числе потенциальных кандидатов на этот пост рассматривается премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

«Как сообщил источник, Зеленский поручил своему Министерству иностранных дел обсудить назначение следующего посла Украины с американской стороной», — пишет Bloomberg.

В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что информация Bloomberg о вероятных кандидатах не соответствует действительности.

«Там пока рейтинг следующий: Точицкий (по всей вероятности, но может в другую страну G7 поедет);Желква (маловероятно);Умеров (очень маловероятно).Шмигаль давно отказался, Германа даже в Молдову послом не отправить, другие тоже нет», – написал он.

Оксана Маркарова занимает должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. Однако в последнее время появляется все больше сообщений в СМи о том, что в Украине рассматривают возможность ее замены из-за конфликта с новой администрацией президента США Дональда Трампа.