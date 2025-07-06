В российском порту Усть-Луга в Ленинградской области произошло два взрыва на танкере Eco Wizard, который принадлежит к «теневому флоту» россиян. Танкер вез груз аммиака, в результате взрывов произошла масштабная утечка вещества.

Об этом информируют The Insider, министерство транспорта РФ и мониторинговые каналы.

Отмечается, что при загрузке аммиака в порту произошло по меньшей мере два взрыва. После этого танкер лег на левый борт и начал тонуть. Далее произошла утечка аммиака.

Министерство транспорта РФ уже заявило о «незначительной утечке из-за инцидента во время загрузки». Официально сообщается, об эвакуации двадцати трех членов экипажа танкера, наличие пострадавших отрицается. Планируется проведение водолазных работ.

«Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия… Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена», — уточняется в официальном сообщении.

Танкер Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и может принадлежать к «теневому флоту» российского режима. В Усть-Лугу судно прибыло из Бельгии.