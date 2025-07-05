Кремль формирует комплектование своей военной базы в армянском Гюмри с целью усиления военно-политического давления на государства Южного Кавказа.

Об этом говорится в тг-канале ГУР Минобороны Украины.

«Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Помимо этого, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее», — отмечается в сообщении.

По словам представителя силового ведомства Андрея Юсова, развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности.

«Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», — отметил он.