Сегодня, 2 июля, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики. Об этом Minval.az сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече с замглавы МИД Аразом Азимовым российской стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами, наносящими ущерб отношениям между двумя странами.

Была вновь выражена глубокая обеспокоенность в связи с событиями 27 июня в Екатеринбурге, когда в результате незаконных действий российских правоохранителей в результате рейдов в домах, где проживают азербайджанцы, погибли двое азербайджанских соотечественников, а некоторые получили серьезные телесные повреждения. Отмечено, что версия России противоречит следам насилия на телах погибших и результатам экспертизы.

Было подчеркнуто, что в российских СМИ в связи с этими рейдами наблюдаются проявления этнической нетерпимости и недопустимое использование формулировок вроде «этническая преступная группа» по отношению к азербайджанцам.

Азербайджан вновь заявил, что ожидает от России всестороннего и объективного расследования этих нарушений закона и наказания виновных. Также было указано, что позиция Азербайджана не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела РФ.

Что касается действий, предпринятых в отношении офиса «Спутник-Азербайджан», азербайджанская сторона сочла претензии Москвы необоснованными, заявив, что меры соответствуют законодательству и в настоящее время продолжается следствие.

Баку также считает неприемлемыми попытки исказить реальную ситуацию в связи с инцидентом с самолётом AZAL, сбитым в российском воздушном пространстве в конце прошлого года, и дезинформационную кампанию, развёрнутую рядом официальных лиц и СМИ РФ против Азербайджана.

Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, наказания виновных и выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги, по мнению Баку, важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях.

Кроме того, было заявлено, что в последние 4–5 месяцев ряд российских общественно-политических деятелей и СМИ выступали с заявлениями, подрывающими суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и наносящими ущерб двусторонним отношениям.

В завершение послу было заявлено, что перечисленные действия РФ противоречат духу дружбы и взаимного уважения, ведут к эскалации и оказывают негативное влияние на отношения между двумя странами.

Российская сторона была призвана предпринять шаги для устранения напряжённости и негативного настроя в двусторонних отношениях.