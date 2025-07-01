Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами распространила заявление в связи с дезинформационной кампанией, направленной против нашей страны.

В заявлении говорится:

«Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами, в продолжение своего заявления от 18 июня 2025 года, сообщает, что в период 12-дневного противостояния между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль, а также после него, Азербайджанская Республика была преднамеренно выбрана в качестве цели и подверглась скоординированной дезинформационной кампании со стороны коварных сил, действующих на территории соседних государств.

Несмотря на заявления азербайджанской стороны на всех уровнях, в ходе мониторингов, проведенных Комиссией, было установлено, что группы, действующие как на территории дружественной и соседней Исламской Республики Иран, так и за ее пределами, продолжают распространять ложные новости и информации о «роли Азербайджана в конфликте» на таких платформах, как Telegram, TikTok, Facebook, X и YouTube, осуществляя тем самым масштабные дезинформационные кампании, направленные против безопасности нашего государства и его национальных интересов.

В ходе кампании было установлено, что целевой аудиторией являлось также и иранское общество, и зафиксирована деятельность, направленная на формирование внутри страны антиазербайджанских настроений.

После провокационных заявлений посла Ирана в Армении мы заметили усиление антиазербайджанской и подстрекательской риторики проармянских кругов и лиц в Иране, включая сети, связанные с Арменией.

Одновременно выявлено, что члены группировок азербайджанского происхождения, обосновавшиеся в Иране и действующие против Азербайджана, посредством социальных медиаплатформ под прикрытием религии используют манипулятивные высказывания и призывают граждан Азербайджана к совершению различных провокаций.

Согласно подсчетам Комиссии, антиазербайджанская кампания ведется с более чем 270 профилей из Ирана, в основном на азербайджанском, русском, персидском, частично на английском, турецком и арабском языках, почти с 600 аккаунтов. Кроме того, эти группы имеют более 215 активных аккаунтов только на платформе TikTok.

Комиссия по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами совместно с соответствующими государственными структурами внимательно отслеживает эту деятельность, направленную против нашего государства, и предпринимает соответствующие ответные меры».