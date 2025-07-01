Россиянин, вернувшийся с войны в Украине, насмерть избил мужчину на глазах у жены.

В Аксае (Ростовская область) пьяный участник «СВО» до смерти избил 50-летнего Игоря Бубликова прямо на глазах у его жены. Конфликт начался в баре и перерос в драку на улице. Ударив Бубликова в лицо, мужчина продолжал избивать его уже в бессознательном состоянии.

Очевидцы утверждают, что нападавший вёл себя крайне агрессивно и кричал, что «имеет право», потому что вернулся с войны. Через несколько дней Бубликов скончался в больнице, не приходя в сознание.

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