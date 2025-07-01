Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля.

Согласно заявлению Белого дома, это было сделано для того, «чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру».

«Указ отменяет санкции в отношении Сирии, при этом сохраняя санкции в отношении экс-президента государства Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ или его филиалов, а также иранских доверенных лиц», — отмечается в заявлении.

Следует отметить, что санкции действовали с 2004 года.