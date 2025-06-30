Президент России Владимир Путин говорит о «мире», но это не более чем насмешка. Мир возможен лишь тогда, когда будет остановлена агрессия, и для этого необходимо усиливать Украину.

Как передаёт корреспондент UNIAN.net, об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Мы хотим помогать Украине, чтобы она вела переговоры с позиции силы. Когда сегодня Путин говорит о мире — это чистая насмешка. Его якобы готовность к переговорам — лишь вывеска. Он хочет захватить всю Украину и посеять страх в Европе», — подчеркнул Вадефуль.

Он отметил, что в последние недели Россия усилила атаки на украинскую территорию, а действия Москвы являются нападением на свободную демократию.

«Вы очень мужественно сопротивляетесь. Путин это видит и рассчитывает на то, что наша поддержка ослабнет, что внимание Запада переключится на другие кризисы. Поэтому я говорю абсолютно чётко: в отношении Германии Путину это не удастся. Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас столько, сколько потребуется», — заверил Вадефуль.