Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду Совета главных архитекторов России — почетный знак «Кентавр», сообщает мэрия Грозного.

Награда вручается «за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства», указано в сообщении.

За какие именно достижения отмечен глава Чечни, не уточняется.

Прошлой осенью Кадырову вручили знак «Почетный строитель России» «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии». В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики», тремя годами ранее — «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».

Среди других наград главы Чечни — медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а также награды за правозащитную деятельность.

Кадырову присвоено звание Герой России, также он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.

Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих руководителей регионов. Последний раз он переизбрался на этот пост в 2021 году, срок действующих полномочий истекает в 2026-м.