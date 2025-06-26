Израиль по итогам операции против Ирана открыл себе путь к «драматическому расширению мирных соглашений» с соседними странами, большинство из которых являются арабскими государствами.

С данным заявлением выступил сегодня глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

«Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для драматического расширения мирных соглашений. Мы активно работаем над этим», — отметил он обращении, которое приводит его канцелярия.