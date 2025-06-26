Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в первом обращении к нации после завершения 12-дневной войны с Израилем заявил, что американцы преуменьшают ущерб от атаки Тегерана на американскую военную базу в Катаре. Аятолла также пригрозил новым нападением на американские объекты в случае повторной атаки.

По словам верховного лидера Ирана, президент США Дональд Трамп «преувеличил события невероятным образом». «Оказалось, что ему нужно было это преувеличение. Любой, кто слышал эти слова, понял, что за ними стоит иная правда»,— добавил Али Хаменеи.

Аятолла также выразил мнение, что все это было необходимо президенту США ради зрелищности.

В обращении Али Хаменеи также выступил с заявлением, что в результате боевых действий Иран победил не только Израиль, но и США. По его словам, Вашингтон вступил в войну только потому, что иначе Израиль был бы уничтожен.