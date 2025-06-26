Делегация во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отправилась в Стамбул по приглашению начальника Генштаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака. Об этом говорится в сообщении азербайджанского Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что в рамках визита азербайджанская делегация будет наблюдать за международными учениями «Защитник мира-2025», а затем примет участие в мероприятиях по случаю Дня наблюдателя высокого уровня на международных учениях «Анатолийский орел-2025» в городе Конья.

Кроме этого, запланирована встреча Керима Велиева с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.