Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать в Турцию в случае прибытия российского лидера Владимира Путина ради мирных договоренностей по Украине. Об этом он сказал журналистам по возвращению из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

«Наша конечная цель — провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи. Он сказал, что, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, он тоже прибудет в Стамбул или Анкару. Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.