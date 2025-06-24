Глава СНБ Израиля Цахи Ханегби поведал, что ведет прямые переговоры с Сирией.

Данное заявление Ханегби сделал 22 июня в ходе закрытого заседания парламентского комитета по иностранным делам и обороне. По его словам, Сирия вместе с Ливаном являются «кандидатами на нормализацию отношений» с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений, отмечает газета.

«Ведется прямой ежедневный диалог на всех уровнях между Израилем и режимом в Сирии. Я веду его там с сирийскими официальными лицами», — приводит издание слова Ханегби. По словам главы СНБ, «у Израиля и Сирии много общего».