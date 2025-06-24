Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину во время обращения к палате представителей Нидерландов.

«Тут, в Гааге, я хочу сказать Путину: есть правило — не убивай, не жги города и деревни, не спонсируй террор, не кради детей. А если ты нарушишь эти правила, будешь за это отвечать», — заявил Зеленский.



Зеленский при этом вновь призвал к максимальной политической изоляции России. «Нам нужен 18-й пакет, санкции против российской нефти, ценовой потолок», — заявил президент Украины.



Он также призвал выйти на ценовой потолок нефти в 30 долларов за баррель.



По его словам, если Россия увидит, что единство Европы исчезло, против её агрессии не остаётся ни одного шанса.

