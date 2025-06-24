Власти Ирана подготовили список мер для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе. Данное заявление озвучил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, которого цитирует Tasnim.

Иран заблаговременно наметил комплекс мер для восстановления ядерной деятельности, отметил Мохаммад Эслами. По его словам, у Тегерана имеется потенциал, позволяющий обеспечить непрерывную работу автономной отрасли.

Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди при этом отметил, что атомная промышленность «глубоко укоренилась» в стране, и «уничтожить её невозможно»

«Учитывая имеющиеся у нас мощности и возможности, развитие атомной промышленности будет естественным образом продолжаться и не остановится», — приводит слова Бехруза Камальванди иранский телеканал Press TV.