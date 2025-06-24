Министр финансов Израиля и лидер ультраправых Безалель Смотрич заявил, что после объявления о перемирии с Ираном Тель-Авив сосредоточит усилия на военной кампании в Газе.

«Мы одержали сокрушительную победу в кампании против Ирана, которая будет с честью занесена на страницы истории Государства Израиль. Мы устранили непосредственную угрозу существованию… и нанесли серьёзный ущерб иранскому режиму аятолл, в том числе уничтожив за одну ночь десятки целей в Тегеране. Теперь [мы обращаемся] со всей нашей силой к Газе, чтобы завершить задачу: уничтожить ХАМАС и вернуть наших заложников, а также обеспечить, с Божьей помощью, много лет безопасности и роста силы для народа Израиля», — заявил он.