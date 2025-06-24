Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, которому исполнилось 85 лет, может вскоре передать власть. По данным агентства Reuters, со ссылкой на пять информированных источников, комитет по выбору будущего верховного лидера Ирана активизировал свою работу. Этот закрытый орган был сформирован самим Хаменеи два года назад и состоит из трёх высокопоставленных клериков.

Сейчас, по информации агентства, на рассмотрении находятся две ключевые фигуры:

Моджтаба Хаменеи — 56-летний сын действующего лидера. Известен как жесткий консерватор, близкий к Корпусу стражей исламской революции и, как утверждают источники, полностью разделяет взгляды отца на подавление оппозиции и жёсткую внешнюю политику.

Хассан Хомейни — внук основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни. Он связан с реформаторским лагерем, выступающим за смягчение политических и социальных ограничений, но при этом пользуется уважением среди старшего духовенства и части КСИР благодаря своему происхождению.

Однако, подчёркивают источники, окончательное решение пока не принято. Кандидаты могут измениться, а последнее слово — по-прежнему за самим Хаменеи.

Интересно, что ранее New York Times сообщала о трёх других возможных кандидатах, среди которых Моджтаба не значился.