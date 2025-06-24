Премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани убедил Иран согласиться на предложение США о прекращении огня, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, разговор с иранскими чиновниками состоялся после удара Тегерана по американской базе «Аль-Удейд» в Катаре. Президент США Дональд Трамп обратился к эмиру Катара с просьбой уговорить Иран на перемирие, отметив, что Израиль уже согласился.

Издание Axios уточняет: после удара Иран уведомил Белый дом, что не планирует новых атак. США в ответ пообещали не атаковать Иран и выразили готовность возобновить переговоры.