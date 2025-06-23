Иран не должен разрабатывать ядерное оружие из-за угрозы безопасности. В ЕС завтра обсудят ситуацию. Об этом заявила глава европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.

«Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие — это будет представлять угрозу для международной безопасности», — отметил она.

Каллас призвала все стороны отступить и вернуться за стол переговоров. Она указала на необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе. «Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию», — добавила дипломат.

Каллас заострила внимание на том, что завтра министры иностранных дел Европейского Союза проведут встречу для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана.