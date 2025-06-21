Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с представителями России в Стамбуле ставят Киев «в сложную ситуацию выбора». По его словам, Москва использует эти контакты, чтобы продемонстрировать США наличие дипломатического процесса и тем самым добиться смягчения санкционного давления.

«Для русских важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь. Для этого нужно продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае проведения еще нескольких подобных встреч, Россия сможет убедить Вашингтон в якобы прогрессе переговоров, что приведет к откладыванию санкций. «А мы будем действительно в сложной ситуации выбора: продолжать вот так (переговоры) или идти в другом направлении», — добавил президент.