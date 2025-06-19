Для Ирана важно дать 86-летнему Али Хаменеи возможность отступить без потери лица — в противном случае он может выбрать путь полномасштабной войны, утверждают источники Reuters.

Региональные правительства опасаются, что эскалация втянет Иран — этнически разнородную страну с 90 миллионами жителей — в хаос, который может выйти за его границы.

«Смена режима в Иране не приведёт к демократии — скорее нас ждёт “КСИР-стан”», — считает эксперт Atlantic Council Джонатан Паникофф.

По его словам, Израиль рискует оказаться втянутым в открытую и затяжную войну.