МИД Ирана вызвал посла Швейцарии (представляет интересы США в Тегеране) для вручения ей ноты протеста из-за заявлений президента Дональда Трампа, информирует агентство Mehr.

«После безответственных заявлений с угрозами президента США … посол Швейцарии в Тегеране, госпожа Надин Лозано, была вызвана МИД, где ей была вручена нота протеста для немедленной передачи правительству США», — отмечается в сообщении.

Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели охарактеризовал высказанные Трампом угрозы как недопустимые и отметил, что ответственность за все последствия, угрожающие миру и международной безопасности, лежит на американских властях.