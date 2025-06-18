Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя скандал вокруг предпринимателя Самвела Карапетяна, заявил, что не допустит попыток внешнего давления на страну под видом частных заявлений.

«Заявление Самвела Карапетяна было не о церкви, а о Республике Армения. Пытались создать впечатление, будто в Армению откуда-то могут прийти какие-то люди и своими методами решать здесь вопросы. Армения имеет конкретные рычаги реагирования, и я не потерплю, чтобы кто-то позволял себе такое говорить», — подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что Армения «остаётся демократической страной», где каждый может выражать мнение и проводить собрания, но «никто не может угрожать нашей стране».

Премьер пообещал самые жёсткие меры в случае подобных инцидентов.