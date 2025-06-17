Если сегодня не защитить Тель-Авив, то завтра под удар Ирана попадет американский Нью-Йорк, поэтому США должны вмешаться в ситуацию.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает телеканал ABC.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк <…>. Послушайте, я понимаю принцип «Америка прежде всего». Но я не понимаю принцип «Америка уничтожена»», — заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что президент США Дональд Трамп поддерживает Израиль, и он лично ценит поддержку американского лидера.