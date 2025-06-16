Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил авиабазу Тель-Ноф и выступил перед военными.

Он подчеркнул, что израильские ВВС уверенно действуют в воздушном пространстве над Тегераном и наносят удары исключительно по объектам, связанным с иранским режимом.

«Когда мы контролируем небо над Тегераном, мы поражаем эти цели, цели режима, в отличие от преступного режима Ирана, который нацелен на наших граждан и приезжает убивать детей и женщин», — цитирует израильского премьера Times of Israel.

Министр обороны Исраэль Кац также обратился к пилотам, подчеркнув их решающую роль в военной операции:

«Когда премьер-министр, правительство и я принимали непростое решение — наносить ли удары по Ирану, — мы знали одно: мы можем положиться на вас. Это стало ключевым фактором».