Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о повреждении четырёх строений на ядерном объекте в иранском Исфахане, передают СМИ.

По его словам, на других объектах, включая ядерные комплексы в Фордо и Араке, а также АЭС в Бушере, разрушений зафиксировано не было.

Гросси представил обновленную информацию о ситуации на ядерных объектах Ирана, подвергнувшихся военным атакам Израиля.

По его словам, совершенные Израилем в пятницу удары привели к разрушениям на нескольких объектах в Иране, однако радиационный фон остается в норме.

Он отметил, что на заводе в Натанзе повреждена надземная часть опытного завода по обогащению топлива и энергетическая инфраструктура.

«Подземные помещения, где размещаются основные каскады центрифуг, не пострадали, но отключение электроэнергии могло повлиять на их работу. На объекте фиксируется внутреннее радиологическое и химическое загрязнение, связанное с утечками урановых соединений. Учитывая тип ядерного материала на этом объекте, возможно, что изотопы урана рассеяны внутри объекта. Излучение, в основном состоящее из альфа-частиц, представляет значительную опасность при вдыхании или проглатывании урана. Однако, этот риск можно эффективно контролировать с помощью соответствующих защитных мер, таких как использование средств защиты органов дыхания на территории затронутых объектов», — сказал он.