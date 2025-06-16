В результате ракетных ударов Ирана по Израилю в течение последних трех дней, погибли 24 человека и еще 592 получили ранения. Такие данные приводятся в официальной сводке правительственного пресс-офиса Израиля.

Среди пострадавших десять человек находятся в тяжелом состоянии, 36 получили травмы средней степени тяжести, у 546 пострадавших диагностированы легкие повреждения.

По данным правительства, за последние трое суток в стране зафиксировано 30 мест падения иранских ракет. Всего по территории Израиля было выпущено около 370 ракет. Масштабные атаки Иран осуществляет в рамках операции «Правдивое обещание 3», которая является ответом на израильскую атаку в ночь на 13 июня. Тогда Тель-Авив ударил по военным, ядерным и гражданским объектам, убив нескольких командующих КСИР и физиков-ядерщиков. По мнению Израиля, в Иране планировали его уничтожение. Тегеран пообещал «законный и мощный» ответ, который реализуется в течение последних нескольких дней.