В израильских соцсетях распространились видео массового исхода из Тегерана. Израильтяне начали публиковать в соцсетях и телеграм-каналах видео с автомобильными пробками в Тегеране, утверждая, что жители «бегут в панике» из города.

Один из таких роликов опубликовал канал «Голос Израиля». На кадрах видна трасса, ведущая из города. Она заполнена автомобилями.

«Массовый исход горожан из Тегерана. Люди собирают чемоданы и бегут в панике», — гласит подпись к видео.

Также в израильских каналах распространяется информация, что «ЦАХАЛ скоро объявит об эвакуации из Тегерана». При этом население Большого Тегерана составляет около 15 млн человек, что превышает население всего Израиля (10 млн человек).