Замглавы аппарата верховного лидера Ирана Али Асгар Хеджази ведёт закрытые переговоры с представителями российских властей о вариантах выезда из страны в случае дальнейшего обострения ситуации из-за ударов Израиля, сообщает Iran International со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, один из высокопоставленных российских чиновников дал Хеджази личные гарантии эвакуации для него и его семьи. Источники также утверждают, что аналогичные договорённости имеются у ряда других иранских официальных лиц, некоторые из которых уже определили маршруты возможного бегства.