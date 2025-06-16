Операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни», она проводится при негласном одобрении США. Информацию приводит CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Уточняется, что администрация лидера США Дональда Трампа в частных обсуждениях не возражала против сроков операции.

Американский чиновник поведал, что Белый дом был информирован о планах Израиля и негласно их поддержал. На вопрос о том, как долго может продлиться противостояние, собеседник заявил, что это зависит от действий Ирана.

«Администрация Трампа твердо убеждена, что конфликт можно решить, продолжив переговоры с США», — отметил чиновник. По его словам, Вашингтон не собирается указывать Израилю что делать.