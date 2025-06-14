Новая волна конфликта между Ираном и Израилем создаёт дополнительные угрозы для Украины — как в энергетическом, так и в безопасности аспектах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть идут вверх, и это играет на руку России. «Если не будет введено ограничение на экспортную цену, Россия получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, этот фактор «точно не помогает», и именно поэтому голос Украины будет звучать жёстче в диалоге с США — в частности, в вопросах введения прайскепов и санкций против российской энергетики. Президент также анонсировал новые контакты с американской стороной, включая Дональда Трампа, для обсуждения нефтяных ограничений и дальнейшей поддержки Украины.

Зеленский отдельно отметил возможные последствия ударов по иранской военной промышленности. Если действительно были поражены заводы по производству дронов «Шахед» и ракет, это может ограничить поставки оружия России.

«Будем надеяться, что соответствующее производство или передача российской стороне уменьшится. Это помогает Украине», — добавил он.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что обострение на Ближнем Востоке может привести к снижению объёмов западной помощи Киеву.

«Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы поддержка Украины не уменьшалась из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который реально замедлил помощь. И это факт», — подчеркнул Зеленский.