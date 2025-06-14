Азербайджан видит себя важным связующим звеном Среднего коридора между двумя значимыми экономическими центрами силы — Европейским союзом и Китаем. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Средний коридор: новая геополитическая и экономическая линия жизни» в рамках форума GLOBSEC 2025.

Он отметил, что годовой товарооборот между Европейским союзом и Китаем превышает 700 млрд евро и Баку четко видит перспективы сотрудничества сторон.

Гаджиев добавил, что в строительстве альтернативы Среднему коридору нет необходимости. «Этот маршрут уже существует и плодотворно функционирует. Азербайджан и партнеры инвестируют в него. Другие наши партнеры также могут присоединиться к проекту и получить выгоду», — подытожил помощник президента.