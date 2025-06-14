Большая часть ядерной программы Ирана осталась нетронутой после ударов Израиля, пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что основные повреждения пришлись на наземные объекты по производству ядерного топлива, тогда как подземные сооружения сохранились. В Исфахане пострадали лишь лаборатории по работе с ураном, но стратегические запасы остались целыми.

Издание также сообщает, что Иран готовился к израильской атаке на ядерные объекты в случае срыва переговоров, однако удивился, что удар нанесли до очередного раунда, назначенного на воскресенье.