Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах Израиля из-за запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Ирана, сообщает армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что «ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов для устранения угрозы».

Ранее издание The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой помощи сообщило о гибели четырех человек и 91 пострадавшем в результате ракетных ударов Ирана по Израилю.