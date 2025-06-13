Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные нанесли удар по значительным силам Ирана и уничтожили крупнейший завод по обогащению урана в Натанзе.

«Иранские ракеты придут. Ответный удар тоже последует», — сказал он. По словам премьера, операция стала одной из крупнейших в истории подобных атак и «значительно превосходит прежние по масштабам».

Нетаньяху отметил, что на данный момент в Иране царит хаос, но Тегеран обязательно ответит: «Удары будут. Возможно, волнами и очень жёсткие».

Он добавил, что указание разработать операцию против ядерной программы Ирана дал в ноябре 2024 года, изначально она была запланирована на апрель.