Тегеран не планирует обзаводиться ядерным оружием, несмотря на антииранскую резолюцию МАГАТЭ, но при этом не намерен отказываться от программы обогащения урана. Данное заявление озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы продолжим идти по нашему пути. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступимся от этого. Даже если они будут бомбить наши предприятия, знания — в нашей памяти. Что бы они ни разрушили, мы отстроим заново», — приводит его слова Mehr.

Пезешкиан считает «пагубной» резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой политики Тегерана в ядерной сфере.