21-летний мужчина, которого подозревают в нападении на школу в австрийском городе Граце, любил поиграть в «стрелялки». Об этом информирует Reuters со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что во время самой стрельбы молодой человек был в наушниках.

«Он вел крайне замкнутый образ жизни, не хотел участвовать в нормальном досуге в реальном мира, вместо этого предпочитал уходить в виртуальное пространство», — сказал Михаэль Лонеггер, глава Управления уголовных расследований в федеральной земле Штирия.

Он добавил, что непонятно, почему жертвами нападавшего стали ученики и учителя школ.