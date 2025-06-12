Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю государственного праздника — Дня России.

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника — Дня России», — говорится в послании главы Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что народы Азербайджана и России на протяжении веков связывают традиционно прочные отношения дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, эти благородные традиции сегодня служат прочной основой для всестороннего развития межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру направлений.

«Уверен, что в интересах наших дружественных народов и государств мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-российских отношений, расширения многопланового взаимодействия в духе стратегического партнёрства и союзничества», — отметил президент.

В завершение Ильхам Алиев пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а всему народу России — мира и процветания.