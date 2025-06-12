Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио от лица американского народа поздравил граждан России с Днем России и заявил о желании Вашингтона выстраивать конструктивные отношения с Россией.

Поздравление Марко Рубио распространил Госдеп.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной», — сказано в поздравлении госсекретаря США.

Рубио также выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям Вашингтона и Москвы.