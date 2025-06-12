Юрист и публицист Йоахим Николаус Штайнхёфель в колонке для Euronews обвинил Европейскую комиссию в злоупотреблении властью. Поводом стал материал немецкого издания Welt am Sonntag, раскрывший, что Брюссель тайно направлял деньги НПО для давления на частные компании, в том числе в Германии.

Согласно утечке, Еврокомиссия финансировала судебные и PR-кампании, координируемые с активистами за закрытыми дверями. Эти действия были направлены не против загрязнителей, а против легальных бизнесов, и проводились не ради экологии, а ради навязывания политической повестки.

Кроме того, одна из НПО — Friends of the Earth — по указанию чиновников пыталась сорвать соглашение о свободной торговле между ЕС и Меркосур (экономическим блоком Южной Америки), в то время как другие отделы Еврокомиссии это соглашение поддерживали. Штайнхёфель называет это внутрибрюссельским саботажем за счёт налогоплательщиков.

Он утверждает, что превращение НПО в политический инструмент подрывает нейтралитет институтов ЕС и нарушает базовые принципы демократии и верховенства права.

Он заключает: «Использование госресурсов для манипуляции мнением — это не политика, а пропаганда. Никакая витрина из НПО этого не прикроет».