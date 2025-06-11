Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11-го июня на полях XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств в Астане встретилась со спикером Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зиёй Озтюрклером.

Согласно информации Милли Меджлиса, на встрече спикер Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер выразил благодарность Азербайджану, в первую очередь президенту Ильхаму Алиеву, за поддержку, оказываемую ТРСК, и подчеркнул, что эта поддержка высоко ценится.

Он выразил удовлетворение участием в XIV пленарной сессии ТЮРКПА в качестве частицы Тюркского мира, заметив, что успешная деятельность ТЮРКПА под председательством Милли Меджлиса Азербайджана способствует дальнейшему укреплению организации и усилению ее международных позиций.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, отметив направленные на объединение Тюркского мира усилия, заявила, что активное сотрудничество в рамках ТЮРКПА способствует углублению связей между нашими парламентами в этом контексте. Также, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что усиление Тюркского мира и расширение связей с тюркскими государствами стоят в ряду внешнеполитических приоритетов Азербайджана; она также упомянула соответствующие высказывания и шаги Президента Ильхама Алиева.

Стороны отметили значение сотрудничества и взаимодействия групп дружбы парламентов.

Кроме того, в ходе беседы были высказаны мнения о значении XIV Пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств и важности пунктов повестки дня для будущей деятельности организации, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.