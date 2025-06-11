Россия хочет взять Одессу под свой контроль и выйти к границе с Румынией и Молдовой. Об этом говорится в заявлении украинского лидера Владимира Зеленский во время саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.

По его словам, которые приводит «Корреспондент», Одесса является целью для России.

«Россия хочет уничтожить её, как это сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и затем к границе с Молдовой и Румынией», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Одесская область является «одной из главных целей» России для провоцирования хаоса. «Мы видели это ранее на Балканах, где Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов», — подытожил он.