21-летний Артур А., устроивший стрельбу в школе в австрийском Граце, был сыном австрийки и выходца из Армении, пишет газета Kronen Zeitung. Он учился в этой школе, жил с матерью-одиночкой и перед нападением отправил ей видео с просьбой простить его. В прощальном письме рассказал об издевательствах в школе и попросил позаботиться о своей кошке.

Во время обыска в его доме обнаружили самодельное взрывное устройство. У Артура было официальное разрешение на оружие.

Отметим, что в Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой, в результате которой погибли 10 человек – дети в возрасте от 14 до 17 лет, а также учительница в возрасте 59 лет.