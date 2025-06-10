В Австрии произошла стрельба в школе.

Число погибших в результате стрельбы в австрийской школе увеличилось до 11 человек.

Предполагаемый преступник, как отмечает СМИ, был найден мертвым в одном из туалетов.

Он был студентом BORG и считал себя жертвой издевательств.

13:32 В Австрии по меньшей мере 8 человек погибли во время стрельбы в школе.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в городе Грац сегодня утром. Отмечается, что нападавший вошел в здание федеральной школы и открыл огонь, убив по меньшей мере 8 людей, а несколько учеников и преподавателей получили тяжелые ранения.

Австрийский телеканал ORF сообщает, что стрелком, предварительно, оказался ученик этой же школы, а представители полиции отметили, что после открытия огня фигурант покончил с собой.

В город прибыли бойцы спецподразделения Cobra.

Официальные данные о мотивах стрелка пока не сообщаются.