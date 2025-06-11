В Баку и на Абшеронском полуострове 12 июня пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 27-32° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 45-50%.

По данным Службы, в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах временами будут наблюдаться дожди, ожидаются грозы. Вероятны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25° тепла.