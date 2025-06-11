Пока официальные лица Армении клянутся в стремлении к миру с Азербайджаном, в столице республики происходят странные вещи — словно из параллельной реальности. В Ереване назначили нового «государственного министра» несуществующего «арцаха». Им стал некий Нжде Искандарян. Об этом пишет Telegram-канал Minval-Live.

И да — вы не ослышались. Не существующее больше сепаратистское образование вдруг обзавелось новым «министром». Причём назначение прошло не где-нибудь в подполье, а в самом центре Еревана — столицы страны, чьи власти на международной арене охотно рассказывают о диалоге, стабильности и почти что готовности подписать мирное соглашение с Баку хоть завтра.

То, что от «арцаха» остались только бумажки, символика и пару десятков активистов в Ереване — давно не секрет. Но даже эта оболочка, судя по всему, кому-то ещё нужна. Видимо, чтобы не дать окончательно угаснуть политической иллюзии, которую в Армении почему-то всё ещё берегут.

Добавим немного контекста. На днях в Ереване допрашивали бывшего «президента» покойного «арцаха» Самвела Шахраманяна. Но не за сепаратизм, не за создание вооружённой группировки на территории другого государства, и уж точно не за попытку разрушить территориальную целостность Азербайджана. Нет, дело завели по статьям о «должностных преступлениях в Вооружённых силах» и — внимание! — «оставлении боевой техники противнику». То есть обвинение в том, что он сдался, а не сражался до последнего, как от него, видимо, ожидали поклонники «героического сопротивления».

Так что если вы думали, что весь этот политический театр давно закрылся — нет. Цирк уехал, но клоуны остались. Мир — в заявлениях. А в реальности — грустное продолжение сепаратистской сказки с потускневшими декорациями.