Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал попытку шведской активистки Греты Тунберг и других пассажиров судна «Мадлен» попасть в сектор Газа «нелепым самопиаром», сообщает РИА Новости.

«Грета и ее друзья привезли крошечное количество помощи на своей «яхте знаменитостей». Они не помогли жителям Газы. Это был всего лишь нелепый рекламный трюк и самопиар — и ничего больше. Мы намерены доставить в Газу то крошечное количество помощи с яхты, которое они не успели употребить (пока плыли — ред.)», — заявил Саар, слова которого распространила пресс-служба МИД.

Министр подтвердил, что Тунберг и еще один участник этой акции уже были депортированы из Израиля, а две другие участницы покинут страну позднее во вторник. Саар также подтвердил, что член Европейского парламента Рима Хассан и еще семь участников так называемой «Флотилии свободы» пока отказываются подписывать документы о депортации.

«Согласно израильскому законодательству, они должны предстать перед судебным органом для санкционирования их депортации», — отметил глава МИД. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна «Мадлен», на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава.

Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.