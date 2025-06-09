Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал о деталях мирных переговоров с Украиной в 2022 году и сравнил их с текущей ситуацией.

По его словам, украинская делегация на переговорах в 2022-м выглядела более самостоятельной и свободной, чем в этом году. «Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, мирный договор с Москвой был бы подписан 28 февраля 2022-го. Условия соглашения тогда были мягче для Киева», — отметил Мединский.

Он уточнил, что подготовленный в 2022 году договор с Украиной ко встрече в Стамбуле был из 19 страниц, 1-2 исправления тогда внес лично президент России Владимир Путин.

«Президент Украины Владимир Зеленский после передачи ему договора в апреле 2022 года «две недели молчал», к нему приехали британский премьер Борис Джонсон, глава Госдепа Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин», — сказал Мединский.