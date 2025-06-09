Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит военной угрозы для стран НАТО со стороны России, поскольку Москва все еще не смогла добиться своих целей в Украине. Его слова приводит французский телеканал LCI.

Он отверг вероятность начала глобального конфликта из-за событий на Украине.

«Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО», — сказал Орбан.

В то же время он заметил, что Киев «проигрывает в конфликте», а реальные переговоры будут вестись между Россией и США.

«Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами», — сказал премьер Венгрии.